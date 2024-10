Calciomercato Reggina: nuova idea per il centrocampo

Un rinforzo per reparto e tentare di sfruttare queste ultime ore utili per chiudere le trattative avviate. La Reggina ha la priorità di intervenire per difensore ed attaccante, ma sarebbe disposta a cogliere eventuali opportunità anche per il centrocampo. Gli infortuni e le squalifiche hanno evidenziato la necessità di avere almeno un altro elemento anche dal punto di vista numerico ed è per questo che si stanno sondando diverse piste. Rimane sempre aperta quella che porta a Nicolas Viola, operazione questa che può concludersi anche nella giornata di domani, mentre il ds Taibi, presente allo Sheraton, avrebbe intavolato discorsi con la Salernitana per Ivan Radovanovic così come riferisce gianlucadimarzio.com. Il calciatore, classe 88, nel corso della sua carriera, ha svolto anche il ruolo di difensore.

