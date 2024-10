Calciomercato Reggina: il Ds Taibi non molla per Tuia e La Mantia. La situazione

Operazioni che non si sbloccano e nel caso del difensore addirittura blindate. Si sono messe di traverso il Lecce e la Spal rispetto a quelle che potevano essere trattative già concluse. Sia Tuia che La Mantia non solo hanno dato la loro disponibilità al trasferimento in amaranto, ma spingono affinchè questo avvenga visto lo scarso utilizzo soprattutto del primo nell’attuale squadra. Ed è proprio sulla voglia dei calciatori che Taibi sta cercando delle soluzioni per tentare di sbloccare due situazioni che ad oggi appaiono complicate per la resistenza di Corvino da una parte e De Rossi dall’altra. Il dirigente amaranto vuole consegnare il prima possibile al suo tecnico difensore ed attaccante, in attesa poi di chiudere la sessione con l’acquisizione di un centrocampista. La Reggina a Palermo dovrà rinunciare ancora a Camporese e Ricci infortunati, Fabbian squalificato e con Hernani che tiene in apprensione per un affaticamento muscolare che si spera possa rientrare con qualche giorno di riposo.

