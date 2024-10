Calciomercato Reggina: Ciccio De Rose potrebbe fare ritorno a casa

Fra pochi giorni il via alla seconda sessione di mercato. Reggina tra operazioni in entrata ed uscite

Ormai manca davvero poco all’apertura della seconda finestra di calciomercato. Gli impegni ravvicinati del campionato di serie B non ammettono distrazioni, ma le società comunque si stanno già muovendo per tentare di migliorare i propri organici, in base agli obiettivi che si intende raggiungere.

La Reggina sarà impegnata in entrata ed in uscita

In casa Reggina ci sono una serie di valutazioni in corso. Di sicuro ci saranno degli interventi che dovrebbero portare almeno un elemento per ogni reparto, in attesa di capire anche l’evolversi di alcune situazioni che riguardano gli infortunati, come per esempio Charpentier e Faty ed i loro recuperi.

De Rose potrebbe andare via

Intanto la Gazzetta dello Sport, a proposito invece di operazioni in uscita, parla di un possibile ritorno del capitano amaranto Francesco De Rose al Cosenza, con un serio interessamento da parte della società guidata dal presidente Guarascio. Lui cosentino purosangue, con la maglia dei rossoblu ci ha giocato per cinque anni, mentre con la Reggina sono tre le esperienze, l’ultima indimenticabile. Definito “il calciatore di fiducia” del tecnico Mimmo Toscano, con l’esonero dell’allenatore ed il poco spazio che quest’anno ha trovato in squadra, potrebbe davvero decidere di tornare in patria, vedremo.