Calciomercato Reggina: in settimana Cionek, Vasic. Quando mister X?

Maledetto calciomercato, soprattutto per gli allenatori. Un concetto ribadito anche da mister Toscano in occasione della presentazione del match di esordio contro la Salernitana. Il prossimo 5 ottobre si chiuderà e per quella data, che arriva qualche giorno dopo il match casalingo contro il Pescara, la Reggina avrà già in organico almeno altri tre nuovi elementi.

Due sono stati annunciati da Taibi qualche giorno addietro, parliamo del difensore Cionek e dell’attaccante Vasic, il terzo neanche gli esperti di calciomercato sono riusciti ancora ad individuare. Sta lavorando molto sottotraccia il Ds amaranto e l’improvvisa decisione di privarsi dell’esterno Garufo, probabilmente ha spiazzato anche gli addetti ai lavori. Di sicuro in quella corsia dove ha già dato ampie conferme Rolando e con il giovane Peli in alternativa, la Reggina sta cercando un elemento di pari qualità. Vedremo se arriverà in questi giorni insieme agli altri due, oppure bisognerà aspettare gli ultimi giorni di calciomercato, attendendo le ufficializzazioni di quei giocatori in uscita, come Sounas, Garufo e Bertoncini.