Calciomercato Reggina: al momento solo nomi. Spunta un nuovo obiettivo tra i pali

Sta per scivolare via la prima settimana di calciomercato. Poche le ufficializzazioni, come spesso accade in questa seconda sessione dove gran parte delle trattative prendono corpo e si riscaldano soprattutto nella parte finale. Per quello che riguarda la Reggina al momento nomi, tanti nomi e nulla più. Ovviamente fa piacere vedere sui giornali nazionali, accostare quasi tutti i grandi attaccanti della cadetteria alla squadra amaranto, ma stando a quanto raccolto, per molti di questi si è trattato di semplici sondaggi e nulla più.

Leggi anche

Calciomercato senza preessioni

Ormai lo ripetiamo da tempo, la Reggina è alla ricerca intanto di un portiere e di un attaccante, sono questi gli elementi chiesti dal tecnico Inzaghi che dovranno aumentare la potenza e la qualità dell’attuale organico, per il quale si sono fatti investimenti importanti già la scorsa estate e che ha dato risposte molto significative in questo girone di andata. Ed è per questo che nessuno si farà prendere per la gola, si gireranno le spalle di fronte a richieste ritenute eccessive e si andrà verso altri obiettivi, nessuna fretta, zero assilli.

Leggi anche

Obiettivo portiere

Tra i pali il sogno è rappresentato dalla possibilità di arrivare a Sirigu, si è sondato il terreno per Nicolas e nelle ultime ore si parla insistentemente di Cragno. L’estremo difensore ex Cagliari, uno dei migliori della massima serie due stagioni addietro, preso dal Monza per assicurarsi un portiere di esperienza è relegato invece in panchina viste le straordinarie prestazioni di Di Gregorio. Anche in questo caso siamo di fronte ad una trattativa complicata. Cragno vorrebbe restare in A e su di lui ci sono già diverse squadre.