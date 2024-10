Calciomercato Reggina: fatta per Crimi, attesa risposta per Edera

Per la gara contro la Salernitana, tante saranno le novità per Baroni

Sempre molto attiva la Reggina sul mercato. Dopo gli ultimi colpi, si cerca di completare l’organico con quegli elementi richiesti da mister Baroni.

Leggi anche

In arrivo il centrocampista ed esterno offensivo

Le ultimissime arrivano da alfredopedulla.com che dopo aver parlato del possibile scambio con l’Entella per Marcucci-Crimi, adesso ne dà ulteriore conferma e parla anche di una nuova trattativa: “Va in porto lo scambio di centrocampisti con la Virtus Entella: Crimi sarà amaranto, Marcucci si metterà a disposizione di Vivarini in Liguria. Probabile svolta a sorpresa per Edera: la Reggina conta di avere una risposta positiva entro stasera, c’è il sì del Torino, la Cremonese non ha più affondato e bisogna aspettare”.