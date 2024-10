Calciomercato Reggina: preso il difensore ma arriva la prossima settimana

Sempre vivo il mercato della Reggina. Si sta cercando con equilibrio di far corrispondere ad ogni entrata anche una uscita ed in questa settimana diversi sono stati i movimenti.

Il no di Mustacchio, manca ancora un esterno

Il Ds Taibi ha dovuto incassare il no di Mustacchio, uno di quegli obiettivi individuati per rinforzare le corsie esterne offensive e per il quale c’era stato l’ok anche del tecnico Baroni. Si immaginava una Reggina con Micovschi e Mustacchio già disponibili per la sfida con il Lecce ed invece ad uno si è dovuto rinunciare.

Mancano ancora altri colpi, ma c’è il difensore

Per completare le operazioni in entrata, salvo opportunità dell’ultima ora (per esempio un attaccante), dunque, mancano all’appello un esterno offensivo, un centrocampista ed un difensore. A proposito di quest’ultimo, secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, trattativa conclusa con la Fiorentina per il giovane Dalle Mura:

“Christian Dalle Mura, difensore centrale classe 2002 di grande talento, firmerà per la Reggina la prossima settimana. Ci sono accordi totali e definitivi con la Fiorentina, operazione in prestito secco. Dalle Mura compirà 19 anni tra meno di un mese, l’opportunità in Calabria sarà un passaggio importante della sua promettente carriera”.