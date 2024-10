Calciomercato Reggina: sull’esterno Di Chiara un’altra pretendente

In attesa che la situazione in casa Reggina, si spera possa essere definita in maniera positiva, continuano le attenzioni della altre società di serie B sui calciatori amaranto. L’elenco è lungo e non sappiamo ancora nel caso in cui il club dovesse essere riammesso, quali saranno i giocatori disposti a rimanere vista la grande incertezza, un mercato che non è mai partito ed una preparazione svolta in maniera approssimativa.

Tra coloro che potrebbero lasciare l’amaranto c’è l’esterno Gianluca Di Chiara, corteggiatissimo dal Palermo ma adesso nel mirino anche del Parma, che in un primo momento aveva messo gli occhi su Beruatto. Secondo La Gazzetta dello Sport, visto l’elevato costo dell’ex Pisa, la società gialloblu avrebbe puntato proprio Di Chiara.