Calciomercato Reggina: Di Chiara più vicino, ma c’è da superare un solo ostacolo

Volontà decisa e netta quella dell’esterno oggi in forza al Perugia. Gianluca Di Chiara intende tornare a vestire l’amaranto, maglia alla quale è legatissimo e squadra, la Reggina, che gli ha regalato le stagioni migliori sul piano del rendimento. Dopo le prime resistenze da parte del tecnico Castori che più volte ha manifestato la sua stima verso il calciatore, è lo stesso allenatore in conferenza stampa a dichiarare: “Gianluca Di Chiara vuole andare via”. La Reggina rimane in attesa e sa bene che a prescindere dalla volontà del calciatore, c’è un ostacolo non di poco conto da superare, che al momento è rappresentato dalla richiesta economica della società umbra. Ci vorrà pazienza, ma il ds Taibi non sembra intenzionato a mollare, aspetterà.

