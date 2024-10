Calciomercato Reggina: solo grandi nomi vengono accostati agli amaranto

Nomi tantissimi, trattative chiuse al momento ancora nessuna. Ma la Reggina dall’arrivo di Pippo Inzaghi ha guadagnato certamente visibilità e pagine di giornali non solo per la presenza dell’ex campione, ma anche per gli accostamenti di calciatori che vengono fatti in questi giorni di calciomercato.

I tanti nomi accostati alla Reggina

A parte mezzo Benevento, molti giocatori dei quali guadagnano cifre fuori budget rispetto alla società amaranto, si registrano anche interessamenti per i vari Sirigu, Di Gregorio, Modolo, Gagliolo, Folorunsho, Di Chiara, Mulattieri, Diaw e poi come detto i sanniti Ionita, Barba e Insigne. Tutti calciatori di altissimo spessore, molti dei quali per associazione con Inzaghi accostati alla Reggina, ma anche tra queste, trattative avviate. Come quella secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio con il Monza per il centrocampista Mazzitelli.