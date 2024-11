Reggina, Inzaghi: gli obiettivi, Menez, il record al Granillo, il ritiro e la società

La prima conferenza stampa di Pippo Inzaghi, quella di presentazione al pubblico di Reggio. Al tavolo il patron Felice Saladini ed il presidente Marcello Cardona: “Ringrazio il patron Saladini ed il presidente Cardona. Sono molto orgoglioso di essere qui, ero a conoscenza delle difficoltà, so bene da dove si dovrà partire, ma con una proprietà del genere, un tifo del genere e la mia durata del contratto tutto è possibile, si può costruire. Chiedo alla gente pazienza, non mettiamo le mani avanti, ci sono mille cose da fare e tante le abbiamo fatte, l’inizio sarà difficile e mi dispiace partire con le prime due giornate fuori casa. Mi sono sentito voluto a tutti i costi, era quello che cercavo, ero a Formentera in mezzo al mare con la mia compagna ed il mio piccolo. Pensate, non mi dispiaceva stare fermo, avevo bisogno di serenità, ma questa società mi ha voluto fortemente”.

Leggi anche

Ritiro al centro sportivo S. Agata

“Il ritiro? C’è poco tempo, in questo momento ci sono delle priorità. Stiamo facendo una valutazione sull’organico e comunque dico che la Reggina non si farà prendere per la gola da nessuno. Qui i calciatori devono venire con voglia e non per i soldi, rimarremo al centro sportivo S. Agata e organizzeremo qualche amichevole”.

Leggi anche

Menez, il record di Rossi e lo staff