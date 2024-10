Calciomercato Reggina: è fatta per il difensore richiesto da Pergolizzi

Adejo, Girasole, Ingegneri, Kremenovic e Parodi. Una batteria di difensori di tutto rispetto quella attualmente a disposizione di mister Pergolizzi, anche se è molto probabile che qualcuno di questi possa salutare l’amaranto. Anche in virtù di una chiusura ormai prossima con il difensore Christian Bonacchi, classe 2000, lo scorso anno in forza al Campobasso e quindi elemento certamente richiesto dal tecnico. Con la squadra molisana ha praticamente giocato l’intero campionato, vincendolo e mostrando grande affidabilità. L’accordo è in dirittura d’arrivo e se così fosse, Bonacchi si andrebbe ad aggiungere a una linea difensiva già molto forte.

34 presenze da titolare sia nella difesa a tre che in quella a quattro, 5 in Coppa Italia D e 5 nella Poule Scudetto che il Campobasso ha stravinto in quella finalissima contro il Trapani..