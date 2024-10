Calciomercato Reggina: Eddie Salcedo, il nome giovane per l’attacco

La Reggina spera di poter superare la concorrenza e chiudere una operazione molto difficile, quella per portare in amaranto Samuel Di Carmine. Il presidente Luca Gallo sarebbe disposto anche ad un sacrificio economico e quindi sforare il tetto massimo stabilito per gli ingaggi, pur di consegnare al proprio tecnico un attaccante affidabile, esperto ed assoluta garanzia in fatto di reti.

Nome nuovo per l’attacco, Eddie Salcedo

Ma il Ds Taibi si muove anche sul fronte giovani e l’ultimo per il quale ha effettuato un sondaggio è Eddie Salcedo, ultime due stagioni al Verona e di proprietà dell’Inter. La società neroazzurra lo ha nuovamente voluto alla sua corte perchè crede moltissimo nelle potenzialità del calciatore classe 2001, il quale ha già mostrato le sue qualità nel campionato di serie A. E’ una pista che la Reggina sta seguendo con attenzione.