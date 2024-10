Calciomercato Reggina: pronta un’altra uscita. Si libera una casella Over

In questa settimana ci si dedicherà soprattutto alle uscite. La Reggina ha un organico al momento numeroso e prima di chiudere il cerchio con quei calciatori (sono circa 8) già bloccati, è necessario sfoltire la rosa da mettere a disposizione del tecnico Alfredo Aglietti. Farroni e Vasic andranno alla Vis Pesaro, Paolucci si trasferirà in Belgio, Marchi è andato al Piacenza e si rimane in attesa di capire quello che sarà dei vari Rossi, Mastour, Gasparetto e Garufo. Discorsi a parte meritano Menez e Faty dei quali si è parlato in altra pagina del nostro giornale.

Guarna pronto ad uscire

Tra le operazioni in uscita, inoltre, c’è da registrare quello ormai prossima di Enrico Guarna. Per lui potrebbe registrarsi un trasferimento all’Ascoli e sarebbe alla sua terza esperienza con la maglia bianconera. Sembrava orientata la società amaranto nel trattenerlo come terzo, ma il procuratore del calciatore ha fatto sapere al Ds Taibi di avere ricevuto diverse proposte. Andato via Nicolas, pronto a salutare Farroni, con Guarna in uscita tutto da ricomporre il parco portieri.