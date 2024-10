Ultime ore di calciomercato: cosa può ancora succedere in casa Reggina

L’attenzione massima è rivolta alla sfida di stasera tra la Reggina e la Salernitana, ma il ds Taibi dovrà pensare anche a come concludere una serie di trattative in entrata ed uscita.

Le ultime operazioni in entrata

A Baroni sono stati consegnati quasi tutti i calciatori che richiesti, in modo particolare quegli elementi utili a garantire valide alternative nel corso della gara, pur dovendo far fronte per l’ennesima volta ad alcuni infortuni. Lo stesso allenatore ha dichiarato che tre dei nuovi arrivati faranno parte del match, alcune scelte sono quasi obbligate. Ma cosa manca ancora a questa Reggina per completare il suo organico? Secondo quelli che sono stati gli obiettivi dichiarati, sicuramente un altro centrocampista e Rocca è in cima alla lista, poi un altro esterno offensivo individuato in Okwonkwo, anche se il calciatore sta facendo resistenze e su di lui c’è anche il Cosenza, mentre in attacco potrebbe arrivare qualche altro elemento, ma non sembra una priorità.

Le operazioni in uscita

Molto complicato il mercato in uscita. Il Ds si trova a Milano per cercare una sistemazione ai calciatori fuori dal progetto tecnico. Vasic, che ha rifiutato una serie di proposte dalla serie C, nelle ultime ore potrebbe tornare in Svezia, se così non fosse sarebbe un problema In realtà per Gasparetto e Rossi la collocazione era stata trovata, ma entrambi hanno rifiutato le rispettive destinazioni, Sambenedettese e Livorno. Decisive le prossime ore per loro ed anche per l’estremo difensore Farroni, mentre Guarna rimarrà alla Reggina.