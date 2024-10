Reggina-Salernitana: i numeri, le statistiche, i dati delle due squadre

Prima di ritorno casalinga per la Reggina. Posticipo del 20° turno di Serie B che coincide con la chiusura della finestra invernale del calciomercato. Finestra che ha visto la Reggina abbastanza attiva. Ospite di turno, la Salernitana dell’ex Castori.

Il resoconto del girone di andata

La Reggina sembrava aver trovato la quadra nelle prime partite della gestione Baroni, adesso pare esser tornata nell’incertezza dei risultati. Nonostante le buone prestazioni, la vittoria manca, ormai da ben 3 turni. Con 18 punti a fine girone di andata, gli amaranto sono di nuovo impelagati nella zona retrocessione. Al giro di boa le vittorie sono state 4, i pareggi 6 e le sconfitte 9. La Salernitana, che fino a qualche settimana fa era la prima della classe, con le sconfitte patite nelle ultime settimane è scivolata al 5° posto a -7 punti dalla capolista Empoli (quest’ultima già scesa in campo per la 1 giornata di ritorno). 10 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte hanno permesso di conseguire i 34 punti che fanno respirare ai campani, aria di alta classifica.

Il cammino delle ultime 5 gare e lo sviluppo del gioco

Nelle ultime 5 partite la Reggina ha totalizzato 2 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte, subendo almeno 1 gol nelle ultime 3. 2 vittorie e 3 sconfitte il borsino della Salernitana. Il dato che risalta all’attenzione è che prima dell’ultima gara giocata e vinta contro il Pescara, i granata venivano da tre sconfitte consecutive dove hanno subito 10 reti senza realizzarne nessuna. La differenza in classifica non si nota nella fase di palleggio, infatti la Reggina tenta 402 passaggi medi a partita con una percentuale di precisione del 81.4% mentre la Salernitana ne tenta 278,1 con una precisione del 71.1%. Questi dati, di conseguenza determinano un divario accentuato, anche nel possesso palla medio per partita, che vede gli amaranto attestarsi sul 51.6% mentre i granata sul 39.4%.

Azioni offensive e tiri in porta

Equilibrio nello sviluppo delle azioni offensive. Gli attacchi manovrati della Reggina, sono tentati 29 volte a partita e 5.9 di queste si concludono con un tiro (20.5%). La Salernitana ne tenta 27.3, andando alla conclusione 5.5 volte (20.2%). La Reggina tenta 1.8 volte a partita la ripartenza, concludendo 0.7 volte (40%), mentre la Salernitana gioca di rimessa 2.3 volte a partita registrando 0.6 conclusioni (26.1%). Anche nei tiri in porta è la Reggina a fare la voce più grossa, 10.6 tentati con il 38.1% (4) che finisce nello specchio della porta. La Salernitana inquadra lo specchio 3.1 (29.2%) volte rispetto al totale dei tiri (10.8) che tenta.

Gli altri numeri delle due squadre

Differenza reti che volta le spalle ai ragazzi di Baroni, rispetto a quelli di Castori. Il -9 ormai è una costante da queste parti, figlio dei 17 gol realizzati (0.8 a partita) e dei 26 gol subiti (1.3 a partita). Il -2 della Salernitana inganna un pò perché pesano molto le 10 reti subite in 3 partite, nelle scorse settimane. 21 sono i gol realizzati dalla Salernitana (1.1 a partita) e 23 quelli subiti (1.2 a partita). Equilibrio nei falli, Reggina 17.4 a partita, Salernitana 16.2. 3 cartellini gialli per entrambe le formazioni, ogni 90 minuti.

Di Chiara è stato l’unico giocatore ad essere presente in tutte le partite del girone d’andata. Non potrà ripetersi al ritorno perché, avendo raggiunto le 5 ammonizioni, salterà per squalifica la gara odierna. Seguono, con 18 presenze, Loiacono e Bianchi. Testa a testa nel minutaggio tra Crisetig, che è rimasto in campo 1459 minuti, e Loiacono che ha giocato solo 3 minuti in meno, 1456. Pokerissimo di calciatori granata in testa alla classifica delle presenze in casa Salernitana. Tutino, Casasola, Duric, Belec e Kupisz, sono scesi in campo 18 volte ciascuno. Anche tra i granata, in quanto a minutaggio, c’è un testa a testa ristrettissimo. Belec 1727 minuti in campo, mentre Casasola 1721.

I cannonieri delle due squadre

Rimane Liotti il calciatore con più reti tra le fila della Reggina,5, mentre si avvicina Folorunsho che con il gol della settimana scorsa messo a segno nella sfida al Frosinone, sale a 3 reti stagionali. Tutino con 6 gol e Djuric con 4 sono i calciatori della Salernitana ad aver segnato di più (quasi il 50% del totale della squadra).

I calciatori più sanzionati nelle 2 squadre sono Bellomo e Crisetig (con 6 gialli) per la Reggina e Di Tacchio (7 ammonizioni) per la Salernitana.