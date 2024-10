Calciomercato Reggina: si sbloccano le cessioni sul finale

Ultime ore di calciomercato e lavoro senza soste per il Ds Taibi. Con Situm ormai prossimo al trasferimento al Cosenza, la situazione più delicata è quella riguardante gli esuberi. In queste ore si sta decidendo il loro futuro e pare che le situazioni più complicate finalmente abbiano trovato uno sbocco. Rubin vicino alla Vis Pesaro, per Garufo si è deciso per la risoluzione contrattuale, Rossi a sorpresa va al Seregno, mentre su Crimi oltre all’interessamento del Padova si registra anche quello della Triestina.

