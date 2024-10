Calciomercato Reggina: è l’esterno Situm l’Over in uscita

Un contratto triennale quello firmato tra la Reggina e Mario Situm. Un’ottima impressione lo scorso anno nel momento in cui l’esterno è stato mandato in campo, con prestazioni crescenti nella seconda parte di stagione, soprattutto dopo l’arrivo di Baroni e la collocazione sulla corsia sinistra. Il calciatore non ha potuto concludere la stagione perchè colpito da covid.

Leggi anche

Situm al Cosenza

Con il cambio tecnico e l’arrivo di Aglietti, Situm non ha trovato spazio, se non per qualche minuto in occasione dell’ultima gara interna contro la Ternana. Negli ultimi giorni ha mostrato grande interesse su di lui il Cosenza, formazione quest’ultima in totale ricostruzione dopo il ripescaggio e le due pesanti sconfitte di inizio stagione. A scrivere di affare già concluso è l’esperto di calciomercato Lorenzo Buconi su Facebook:”I rossoblu hanno chiuso per l’esterno croato Mario Situm, in arrivo dalla Reggina“. L’operazione dovrebbe concludersi con un prestito secco.