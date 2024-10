Calciomercato Reggina: nuova ufficializzazione in entrata e prossima una uscita

Nel pomeriggio è arrivata una ufficializzazione scontata, quella del centrocampista provieniente dall’Inter, di seguito il comunicato della società: “Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Fabbian, proveniente dal FC Internazionale Milano.

A Giovanni un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto“.

Nel frattempo si sta per definire la cessione del difensore Ramzi Aya. Conteso da Turris ed Avellino, i primi hanno deciso di puntare su Frascatore e così libera la strada per gli irpini che si assicurano le prestazioni di un calciatore esperto. Per la Reggina, invece, si libera un posto Over.