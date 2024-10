Calciomercato Reggina: si parla di Fabbian. Ma il suo futuro non sarà amaranto?

La scorsa estate, ancor prima di iniziare il campionato, Giovanni Fabbian era uno dei tanti giovani arrivati alla Reggina, così come accaduto anche negli anni precedenti. Un elemento da aggregare al gruppo insieme ai vari Agostinelli, Dutu, Lombardi e da inserire un pò per volta nel corso della stagione. Gli infortuni di Obi e quello successivo di Lollo, poi ceduto in serie C, hanno totalmente rimescolato le gerarchie a partire dalle prime amichevoli, per poi passare dalla Coppa Italia fino al campionato. Oggi Fabbian, con tredici presenze da titolare in altrettante gare di campionato e quattro gol all’attivo, è uno dei grandi protagonisti della squadra amaranto, oltre ad essere una vera rivelazione e prolifico anche con la Nazionale Under 20 dove ha già realizzato due reti in tre partite. L’Inter ne detiene il cartellino e secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, avrebbe pensato di inserirlo nella trattativa per l’acquisizione del giovane difensore Scalvini dell’Atalanta. Seguiremo gli sviluppi, anche perchè il ds Taibi, in una recente intervista, ha dichiarato che sul calciatore c’è un diritto di riscatto della Reggina, ma anche un contro riscatto della società neroazzurra.

