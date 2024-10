Calciomercato: la Reggina batte una concorrente forte per Falcinelli

Dovrebbe essere il prossimo colpo in entrata della Reggina. Dopo i dubbi manifestati dal Ds Taibi la settimana scorsa riguardo la possibilità di chiudere positivamente la trattativa, qualcosa evidentemente ha fatto si che i discorsi si riaprissero e addirittura portassero ad una soluzione a vantaggio della società amaranto. Lo scoglio era inizialmente rappresentato dall’ingaggio e poi dalla formula del prestito, elementi a questo punto superati.

Su TMW si parla anche di importante concorrenza che la Reggina è riuscita a battere per arrivare all’attaccante: “Nuovo rinforzo in arrivo per la Reggina. Secondo quanto raccolto da TMW, il club calabrese è pronto a chiudere infatti per il prestito di Diego Falcinelli dal Bologna. La fumata bianca per l’attaccante classe ’91 è prevista in settimana, bruciata la concorrenza del Vicenza“.

Se la Reggina dovesse concludere l’operazione con il Bologna, la posizione di Reginaldo sarebbe in discussione rispetto ad una iniziale conferma.