Calciomercato Reggina: per Faty avventura conclusa. Due anni da dimenticare

In quella estate del 2020, quando Ricardo Faty sbarca in riva allo stretto, la Reggina ed il centrocampista immaginavano un percorso decisamente diverso. La sua avventura in amaranto è stata invece caratterizzata da un brutto infortunio e tanta amarezza. Novanta minuti totali tra due spezzoni di gara in campionato e la Coppa Italia che ha di fatto sancito la fine della sua esperienza sul campo con la maglia amaranto.

Il reintegro, l’esclusione

Nell’estate del 2021 si è parlato a lungo di rescissione. Discorso poi accantonato dopo il completamento del ritiro e la considerazione sul calciatore prima del tecnico Aglietti, poi quella della società, tanto da far sbilanciare il Ds Taibi sulla concreta possibilità di reintegro da parte del centrocampista per il mese di gennaio. Nel frattempo Faty ha provveduto a ridursi l’ingaggio, un gesto ritenuto dai dirigenti amaranto di straordinaria professionalità ed umanità, il ragazzo ha continuato ad allenarsi con la convinzione di poter essere del gruppo. Lo scorso gennaio, invece, c’è stata una inversione rispetto a quanto prospettato al calciatore. La Reggina ha infatti messo sul mercato Faty, ma l’unica chiamata arriva dalla serie C, quella della Pistoiese, che Ricardo gentilmente rifiuta. Nella lista degli Over, grazie alle cessioni di diversi elementi, pur rimanendo un posto libero, per la società non era occupabile da Faty. In un momento successivo si era poi deciso di rimetterlo a disposizione, ma per motivi regolamentari non è stato possibile.

L’ingaggio e l’addio quasi certo

Una stagione andata in fumo senza mai poter mettere piede in campo nemmeno per un minuto. Una avventura la sua tutta da dimenticare tra infortuni, promesse non mantenute e scelte sbagliate nel momento in cui si è deciso di metterlo fuori lista nonostante la disponibilità di una casella libera. Ricardo Faty sarebbe legato alla Reggina fino al giugno del 2023, ma l’ultimo anno di contratto è al minimo federale. Lo stesso centrocampista, dopo l’ennesima delusione, ha deciso di salutare a fine stagione a prescindere e con ogni probabilità tornerà in Francia.