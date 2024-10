Reggina: ad Ascoli senza il calciatore migliore e l’infortunio di Adjapong

Un nuovo obiettivo per non chiudere in maniera anonima la stagione

Sono cinque le giornate alla conclusione della stagione. Con la sconfitta interna contro il Benevento, la Reggina ha visto spegnersi completamente quelle che erano minime speranze di aggancio alla zona play off. Il vuoto delle dieci gare in cui sono state ben nove le sconfitte, ha profondamente condizionato la stagione degli amaranto che ad un certo punto aveva anche fatto pensare al peggio.

Il nuovo obiettivo della Reggina

Ascoli, Lecce, Alessandria, Como e Brescia gli avversari delle prossime sfide, con la speranza di non chiudere in maniera del tutto anonima la stagione dopo aver acquisito la salvezza. Provare comunque a divertirsi e raccogliere altri punti per riuscire a superare i 50 punti della passata stagione, può essere questo il nuovo obiettivo. Domenica la Reggina si troverà di fronte ancora Sottil, vera bestia nera per gli amaranto. Mister Stellone non potrà disporre di Di Chiara squalificato, perdita pesantissima e probabilmente anche di Adjapong, uscito per un problema al ginocchio nella gara contro il Benevento.