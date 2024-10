Calciomercato, Pedullà: ‘Dalle Mura ripartirà dalla Reggina’

E’ stato decisivo l’ultimo incontro tra il Ds Taibi ed i dirigenti della Fiorentina per definire il rinnovo del prestito del giovane difensore che ha ben figurato nelle poche apparizioni sul finale di campionato nella stagione passata. L’attesa prima dell’ok definitivo era legata alla scelta del prossimo allenatore dei viola ed ora, secondo quanto riportato dal alfredopedulla.com, è arrivato il via libera:

“Christian Dalle Mura ripartirà della Reggina. E’ arrivato il via libera della Fiorentina per un nuovo prestito in Calabria. I viola avrebbero voluto aspettare Italiano prima di dare il placet per il difensore centrale classe 2002. Ma Italiano si sta ingarbugliando e la Fiorentina preferisce intanto dare una nuova possibilità a Dalle Mura di fare esperienza ancora in B dopo la proficua esperienza con la Reggina della scorsa stagione”.