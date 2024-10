Calciomercato Reggina: arriva la firma dell’esterno Malara. La formula del contratto

In questa settimana arriveranno altri annunci per quello che riguarda i calciatori in entrata. Da diversi giorni si parla di Malara e Laaribi come i prossimi ad essere annunciati e così nel pomeriggio di ieri, dopo l’intensa mattinata che ha visto la presentazione del tecnico Pergolizzi, il Dt Bonanno ha incontrato l’esterno ex Vibonese, ma cresciuto nel settore giovanile amaranto, Riccardo Malara.

Leggi anche

C’era già un accordo di massima tra le parti che si è trasformato in firma sul contratto. Malara, classe 2005, torna a essere a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Reggina e il contratto dovrebbe essere biennale. In giornata si attende il comunicato ufficiale.