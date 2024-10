Calciomercato Reggina: Taibi ci prova ancora per due ritorni, ma è una impresa

Dopo l’annuncio di Pippo Inzaghi come allenatore della Reggina, è partito il calciomercato e di conseguenza la solita lunga lista di nomi fra trattative reali e accostamenti poco probabili. Di sicuro il Ds Taibi, anche per questa estate avrà il suo bel da fare nella costruzione del nuovo organico e nelle solite difficoltà che andrà ad incontrare nel momento in cui dovrà collocare i calciatori fuori dal progetto.

Leggi anche

Obiettivi reali Folorunsho e Di Chiara

Nel frattempo circolano insistentemente ed anche da fonti attendibili, i nomi di due calciatori molto legati alla Reggina e che farebbero carte false pur di tornare a vestire l’amaranto. Ed è su queste intenzioni che la società lavorerà per riportare in riva allo stretto ancora una volta Folorunsho e sarebbe la terza, insieme a Gianluca Di Chiara. Va detto subito che il percorso sarà complicatissimo. Già lo scorso gennaio lo stesso centrocampista di proprietà del Napoli ha dovuto fare una vera e propria forzatura pur di convincere la società partenopea a cedere ancora in prestito il suo cartellino. I termini di una nuova possibile trattativa saranno sicuramente diversi. Di Chiara ha manifestato senza mezzi termini di voler proseguire dopo i due anni di prestito ancora con la Reggina. Ma è di proprietà del Perugia ed ha un ingaggio importante, insieme a questo bisognerà superare anche la resistenza del tecnico Castori che vorrebbe rimanesse in organico. Chiudiamo con Barillà. Il giocatore aspetta solo una chiamata, difficile in questo momento sapere se gli arriverà…