Calciomercato Reggina: dopo Mulattieri, spunta il nome di un attaccante top

E’ caccia ai rinforzi per la Reggina. C’è da rimodulare l’organico con tutte quelle indicazioni che mister Inzaghi ha già fornito ai responsabili dell’area tecnica il Dg Martino ed il Ds Taibi. Superpippo conosce bene i calciatori attualmente a sua disposizione, avendo incontrato gli amaranto nella passata stagione e per aver ovviamente seguito da avversario la Reggina.

Nomi importanti inziano a circolare

Da qualche giorno sono venuti fuori i primi nomi, alcuni accostati agli amaranto come spesso accade dopo l’arrivo di un nuovo allenatore, altri perchè in realtà ci sono stati i primi dialoghi, ricordando sempre che qualcuno di quel gruppo di calciatori con i quali le trattative erano molto avviate, potrebbe arrivare. Intanto abbiamo letto le dichiarazioni del procuratore Caravello, il quale ha apertamente ribadito la volontà del suo assistito, Nino Barillà, a chiudere la carriera in amaranto. C’era stato un contatto precedente, vedremo se avrà un seguito.

Poi sono stati fatti i nomi di Gagliolo, Mulattieri, Modolo ed anche Folorunsho. In attacco si punta ad un elemento di qualità, fisico, ma anche capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, così come vuole lo stesso Inzaghi e tra gli obiettivi vi sarebbe anche Davide Diaw. Ottime le sue stagioni con le maglie di Cittadella e Pordenone, poi il calo dopo il passaggio al Monza, mentre lo scorso anno a Vicenza, un avvio complicato come la sua squadra ed un finale in crescendo con sette reti complessive. Lo ha cercato insistentemente il Modena, operazione saltata, ma su di lui è in forte pressing la Spal.