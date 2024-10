Calciomercato Reggina: oggi altri annunci, mentre Folorunsho ci spera

Nel giro di qualche giorno mister Inzaghi si ritroverà un gruppo di almeno dieci calciatori nuovi. Tre sono stati ufficializzati nella serata di ieri, parliamo del portiere Colombi, i giovani Lombardi e Di Stefano, il primo centrocampista di qualità e fisico, il secondo promettente attaccante.

Leggi anche

Reggina, attesi altri annunci

I prossimi si attendono a breve e l’elenco potrebbe essere più lungo. Possiamo definire concluse in maniera positiva le trattative con la Fiorentina per l’arrivo in amaranto intanto di Niccolò Pierozzi, esterno offensivo e Agostinelli, centrocampista, in attesa di Dutu, difensore rumeno. Insieme a loro pronti ad iniziare una nuova avventura in amaranto i più esperti Camporese, c’è chi garantisce che oggi sarà al S. Agata per la firma ed il centrocampista Obi. Taibi lo ha inseguito per quasi tutta la scorsa estate e dopo l’esperienza in A con la Salernitana, è pronto per mettersi a disposizione del tecnico Inzaghi. Sul resto dei tanti nomi accostati alla Reggina ci sono conferme su Gagliolo e smentite riguardo Ceppitelli, mentre con il Monza discorsi aperti per Mazzitelli e l’esterno difensivo Donati. E Folorunsho? La Reggina proverà a riprenderlo. Non sarà una trattativa semplice, il prestito potrebbe prevedere un diritto o addirittura un obbligo di riscatto, il Napoli vorrebbe dirottarlo a Bari, ma lui vuole solo ed esclusivamente la Reggina. Tra qualche giorno bisognerà pensare anche alle operazioni in uscita. Sarà Inzaghi a decidere chi è fuori dal suo progetto tecnico.