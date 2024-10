Calciomercato Reggina: al momento non si parla di attaccanti in entrata. I motivi

Quotidianamente leggiamo su giornali e siti specializzati, elenchi di calciatori accostati alla Reggina, alcuni dei quali pronti per essere ufficializzati. Tantissimi i calciatori in ballo, fra trattative reali ed ipotetiche. I tifosi hanno certamente notato come, tranne il giovane Di Stefano, al momento solo nomi di calciatori che per ruolo occupano la zona difensiva o quella di centrocampo, nessun attaccante accostato agli amaranto.

Leggi anche

Reggina, quando arriva l’attaccante?

In realtà per pochi attimi si è parlato di Diaw, ma semplicemente perchè era venuta fuori la voce di dialoghi intensi tra la Reggina ed il Monza per almeno tre calciatori. L’attaccante nel frattempo si è accasato ufficialmente al Modena. Ma perchè in questo momento storico del calciomercato in casa Reggina non si parla di attaccanti?

I motivi potrebbero essere almeno due: il primo perchè ancora non sono chiarissime le posizioni di Galabinov e Montalto che, pur non avendolo mai dichiarato apertamente, la società spera di poter collocare altrove, soprattutto il bulgaro visto l’elevato ingaggio. Il secondo potrebbe essere strategico. Il ds Taibi e non solo lui, sul fronte attaccanti ha sempre atteso la parte conclusiva del mercato. Ci sono tanti calciatori in circolazione ed ovviamente se ingaggiati sul finale hanno costi più ridotti. Le due ipotesi comunque possono essere collegate tra di loro, la cosa certa è che a prescindere dalla presenza o meno di Galabinov e Montalto, la Reggina un altro attaccante oltre il giovane Di Stefano, lo prenderà.