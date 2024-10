Calciomercato: Folorunsho al Pordenone. Promessa non mantenuta?

Come anticipato questa mattina, il Pordenone ha messo a segno un doppio colpo dal Napoli. Il presidente Lovisa ha reso nota la chiusura delle trattative per Ciciretti a titolo definitivo e Folorunsho prestito secco ai microfoni di calcionapoli24.it. Il centrocampista ex amaranto, secondo quanto riferito più volte dal Ds Taibi, avrebbe dichiarato in passato di voler tentare la scalata in serie A, ma in caso di permanenza in cadetteria, sarebbe rimasto molto volentieri alla Reggina. Cosa che in realtà non è avvenuta, anche se, probabilmente, la società amaranto non ha insistito più di tanto per riaverlo, visto soprattutto il cambio di modulo. E’ una ipotesi, la verità la conoscono solamente i diretti interessati.

Leggi anche