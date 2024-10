Calciomercato: Francesco Forte, nè Reggina, nè Frosinone. C’è l’Ascoli

E’ stato il primo obiettivo della Reggina che ha sondato il terreno ancor prima che si aprisse questa seconda sessione di calciomercato, una pista con il tempo abbandonata per l’eccessiva richiesta del Benevento. Ci aveva provato anche il Frosinone che poi è andato su Baez, mentre con i sanniti ormai ad un passo da Pettinari, su Francesco Forte si è catapultato l’Ascoli secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio:

“Continua il valzer di punte in questa sessione invernale di calciomercato in Serie B. L’Ascoli è vicino all’arrivo di Francesco Forte dal Benevento. La società bianconera può arrivare alla chiusura presto per l’attaccante. Vicina quindi a battere la concorrenza di Reggina e Frosinone, anche loro interessate all’attaccante del Benevento. La società bianconera potrebbe chiudere a breve per l’arrivo di Forte”.