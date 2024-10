Calciomercato: Reggina-Frosinone, si cerca l’accordo per Canotto

Nella serata di ieri vi avevamo anticipato la notizia, oggi riportata anche dai quotidiani nazionali. La Reggina è tornata a distanza di un anno su Canotto, un pò come accaduto per Obi, già amaranto. Per il 4-3-3 di Pippo Inzaghi sarebbe l’interprete perfetto, elemento di grandi qualità tecniche, bravo nell’unico contro uno, capace di giocare indifferentemente nelle corsie di destra e sinistra. La Reggina ha già fatto la prima proposta al Frosinone che pare abbia chiesto qualcosa in più, ma ci sono tutti i presupposti per riuscire a chiudere la trattativa. Luigi Canotto, classe 94, è calabrese di Rossano Calabro ed è già stato ad inizio carriera alla Reggina, ma nel settore giovanile.

