Calciomercato Reggina: per l’attacco spunta il nome di Rodrigo Palacio

Si gioca molto la Reggina in questa sessione di calciomercato sull’attacco. Ad oggi di ruolo vi sono solamente Montalto ed il giovane Di Stefano, mentre rivolgiamo l’ennesimo in bocca al lupo allo sfortunato Galabinov, vittima di uno degli infortuni più antipatici per un calciatore. Ed allora la strategia dell’attesa non è più possibile portarla avanti, la società era convinta di poter aspettare ancora prima di affondare i colpi sul reparto offensivo.

Come detto in altra pagina del nostro giornale, da ieri circola insistentemente la voce di una Reggina che punta molto in alto e sapendo di non poter sbagliare, è alla ricerca di almeno due attaccanti, garanzia di rendimento e gol e utili al 4-3-3 di mister Inzaghi. Ed è sempre il tecnico a fornire le indicazioni sui profili da seguire, compatibilmente con il budget messo a disposizione dalla società. Uno di questi potrebbe essere lo svincolato Rodrigo Palacio, giocatore di provata esperienza, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, lo scorso anno al Brescia, proprio con Pippo Inzaghi. Una delle ipotesi, non l’unica, anche perchè Palacio è attaccante di movimento e non d’area di rigore, nonostante nel corso della sua carriera abbia comunque realizzato tanti gol. Si è fatto anche il nome di Pettinari, ma sembra che la società punti a qualcosa di più importante, sempre che vi siano le condizioni giuste per farlo.