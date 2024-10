Calciomercato Reggina: Taibi tenta un altro colpo. E’ un vecchio pallino

Per il 4-3-3 di Inzaghi, c’è necessità di due robuste linee, quella di centrocampo e quella difensiva ed è su questi presupposti che si sta completando il percorso di rafforzamento dell’organico.

Leggi anche

Gli esterni per Inzaghi

Per fare gol, invece, c’è ovviamente bisogno di un tridente offensivo di qualità ed esperienza. Ad oggi gli esterni presenti all’interno del gruppo ci sono, ma alcuni di questi potrebbero essere destinati alla partenza come per esempio Laribi, Ricci e lo stesso Rivas. In attesa di Niccolò Pierozzi, contratto già depositato come quello di Dutu, ma non ancora ufficializzato, il Ds Taibi sta cercando di avviare una trattativa con il Frosinone per riuscire a portare in amaranto il forte esterno Canotto. Come Obi un obiettivo già nel mirino la scorsa estate e poi sfuggito per l’impossibilità a pagarne l’importante ingaggio. Adesso pare che i presupposti siano diversi e si sta discutendo.