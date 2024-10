Calciomercato Reggina: lunedi prossimo un calciatore esce, un altro entra

La Reggina lavora anche se non arrivano notizie ufficiali. Il ds Taibi pensava di risolvere prima ed in maniera più veloce la questione riguardante i calciatori fuori dai programmi tecnici ed invece ad oggi, ci si ritrova con ancora dentro diversi elementi da collocare.

Per due di questi, Garufo e Rossi, si prevedono tempi lunghi e difficoltà a piazzarli, per tutti gli altri non resta che attendere e capire come si evolverà la situazione. Intanto lunedi Daniele Gasparetto dovrebbe mettere fine in maniera ufficiale alla sua avventura in amaranto, firmando il nuovo contratto con il Legnago. Gasparetto si è mostrato sempre professionista esemplare e va ricordato che rientra in quelli che sono stati i primi acquisti dell’era Gallo, uno dei superstiti. Per un giocatore che esce, ne corrisponde uno in entrata. Tutto fatto per l’esterno destro Adjapong, ancora una trattativa chiusa grazie agli ottimi rapporti con il Sassuolo. Il giocatore, dopo una fase iniziale con un rendimento piuttosto alto con la maglia del Lecce, si è dovuto fermare per un serio infortunio al tendine d’Achille ed ha una gran voglia di ripartire. La società è costretta a muoversi ad incastro, l’unica eccezione è rappresentata dall’acquisizione a prescindere dell’attaccante.