Calciomercato Reggina: dopo Gasparetto pronto a salutare anche Rubin

Per tutti gli altri il tempo passa e non si registrano novità. Per la Reggina un peso enorme

Molto lentamente si registrano novità anche per quello che riguarda il mercato in uscita. Daniele Gasparetto andrà al Legnago anche se ancora manca l’ufficialità e da qualche giorno il Potenza si è fatto nuovamente vivo per Matteo Rubin. Nonostante le due promozioni ottenute consecutivamente con Reggina ed Alessandria, seppur senza molte presenze nell’arco della stagione, sull’esterno non ci sono stati particolari interessamenti nel corso di questa sessione di calciomercato. Si è creata questa opportunità ed i discorsi sono già abbastanza avviati. Nessuna novità invece per tutti gli altri, i vari Crimi, Garufo e Rossi. Sembrava imminente la risoluzione con Faty ed invece ancora nessuna novità. Tutti contratti che pesano molto sui bilanci della società.