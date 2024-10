Calciomercato Reggina: Gazzetta dello Sport: ‘Si fa la spesa in casa del Lecce’

Da un organico che doveva solo essere ritoccato con l’arrivo di alcuni giovani, ad una sorta di rivoluzione che si sta per preparare, allo scopo di consegnare a mister Inzaghi una squadra competitiva. Non vi è alcun dubbio sul ritardo con il quale si sta operando, tenuto conto che si dovrà quasi ripartire da zero, ma la credibilità di questa società e quella del nuovo allenatore, potrebbero far recuperare il terreno perduto. In altra pagina del nostro giornale abbiamo scritto delle possibili operazioni in entrata ed uscita, mentre su Gazzetta dello Sport di oggi, troviamo tre nomi nuovi, tutti in uscita dal Lecce, e protagonisti lo scorso della promozione dei giallorossi:

Intanto arrivano alcune conferme sui nomi già venuti fuori da qualche giorno: “Tra i pali lunedi ci sarà la risposta di Sirigu al quale è stato proposto un biennale. Per la difesa Modolo del Venezia e Gagliolo della Salernitana. Si proverà a far tornare Di Chiara rientrato al Perugia, così come Folorunsho dal Napoli. Per il centrocampo si cercherà di fare la spesa in casa Lecce, visto che piacciono molto Majer, Gargiulo e Bjorkengren in uscita dal club. Per l’attacco, oltre a Diaw del Monza, praticamente definito l’accordo con Samuele Mulattieri dell’Inter, mentre spunta il forte interesse per Roberto Insigne, già in amaranto nella stagione 2014-15″.