Calciomercato Reggina: si interviene con idee chiare ed obiettivi precisi

Sembrava lontanissimo ed invece manca poco più di un mese all’apertura della seconda sessione di calciomercato. La Reggina che oggi vanta una buona posizione in classifica ed un organico che fino ad oggi ha risposto per come società e tecnico si aspettavano, subirà poche modifiche, ma mirate.

La Reggina punterà sui giovani

Il Ds Taibi ha già anticipato quelle che potrebbero essere le mosse sul mercato. Via tutti coloro che in questa prima parte di stagione hanno giocato poco e spazio ad interventi probabilmente per ogni reparto, eccezion fatta per l’attacco ed ovviamente i portieri. Ma quale sarà l’impronta? Da tempo hanno preso il via i dialoghi con alcune delle società della massima serie, si punta su giovani di qualità e gamba che possano dare maggiore freschezza ad un organico esperto e obiettivamente con pochi elementi di velocità. Giovani si, ma capaci di poter essere da subito calati nella realtà della cadetteria, così come lo è stato per Cortinovis e Turati. Sui nomi al momento nulla trapela, ma certamente sui ruoli è facilmente intuibile che si andrà su un difensore, un centrocampista ed almeno un esterno.