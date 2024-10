Calciomercato Reggina, Alfredo Pedullà: ‘Hernani ha detto si’

Da trattativa impossibile a discorsi approfonditi e che hanno trovato intanto la disponibilità del calciatore al trasferimento in amaranto. Parliamo della Reggina e della proposta fatta ad Hernani. Alfredo Pedullà che ne aveva anticipato la notizia, parla di accordo totale tra le parti, adesso bisogna trattate con il Genoa per l’ingaggio, certamente fuori dalla portata della società amaranto.

“La Reggina vuole chiudere un grande colpo per il centrocampo. Ieri la clamorosa indiscrezione su Hernani, oggi ci sono conferme. Aggiungiamo che Hernani ha detto sì alla Reggina, accetta il trasferimento con entusiasmo. Adesso la trattativa con il Genoa che deve partecipare all’ingaggio, ma la strada sembra quella giusta. A proposito di Genoa, domani ci sarà l’incontro con l’entourage di Aramu, in uscita dal Venezia, per provare a chiudere l’operazione”.