Calciomercato Reggina: obiettivo terzino destro. C’è un nome nuovo

In casa Reggina c’è l’entusiasmo giusto ma anche la consapevolezza di poter crescere e migliorare ancora. Iniziare con una vittoria aiuta sempre, soprattutto se si arriva alla prima di campionato con tutte le difficoltà che più volte abbiamo raccontato. Inzaghi tiene i suoi sotto pressione, non ammette cali di attenzione così come successo a Ferrara dopo il 3-0 e lavora insieme al gruppo per arrivare nel migliore dei modi alla seconda trasferta consecutiva, quella che vedrà impegnata la squadra amaranto domenica sera contro la Ternana.

Gli ultimi due obiettivi sul mercato

Avrà una possibilità di scelta più ampia visti i rientri certi di Majer e Lollo, spera di recuperare pienamente Camporese e può contare anche su Di Chiara, convocato contro la Spal ma non utilizzato in quanto aggregatosi al gruppo solamente qualche giorno prima della sfida. Sul fronte mercato si susseguono le notizie sugli ultimi obiettivi che dovrebbero completare l’organico. Già detto del centrocampista Hernani per il quale si è sondato il terreno, altro obiettivo è il terzino destro ed anche in questo caso si punta in alto. Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, la Reggina avrebbe riaperto i dialoghi con la Fiorentina, società dalla quale ha già avuto Pierozzi, Dutu, Gori e Agostinelli. Adesso punta su Gabriele Ferrarini, classe 2000, terzino destro giovane ma già con due anni di esperienza in serie B, un grande campionato il suo quello scorso con la maglia del Perugia. Il calciatore sogna la serie A, su di lui le attenzioni di Verona e Sampdoria e negli ultimi giorni si è registrata anche una offerta del Brescia. All’elenco delle pretendenti si aggiunge anche la Reggina, operazione non semplice ma il club amaranto vuole provarci.