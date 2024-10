Calciomercato Reggina: vengono fuori i primi nomi. Il giovane per il centrocampo

Il Ds Taibi non ha voluto fare nomi sui calciatori che la Reggina sta trattando, ma alla fine comunque qualcosa sta venendo fuori in queste ore, in modo particolare sui primi sondaggi portati avanti dalla società amaranto. Già detto in altra pagina del nostro giornale del giovane Federico Giraudo, oggi in forza alla Vis Pesaro, sul sito alfredopedulla.com a quest’ultimo si aggiunge quello del centrocampista Salvatore Pezzella:

La Reggina su Pezzella

“La Reggina è anche con grande interesse di Salvatore Pezzella, centrocampista dalle buone qualità classe 2000, ora a Siena ma di proprietà della Roma“.