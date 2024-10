Calciomercato Reggina: sondaggio con la Vis Pesaro per l’esterno

“Il Cosenza è avanti rispetto alle altre, ma non c’è alcuna firma per il passaggio di Liotti ai rossoblu, fino a quando non troveremo un’alternativa. Sarà un giovane“. Queste le dichiarazioni del Ds Taibi rilasciate al canale ufficiale del club e tra i giovani che interessano agli amaranto, secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, c’è anche Federico Giraudo, classe 98, in forza alla Vis Pesaro con precedenti esperienze con le maglie di Cesena, Ternana e Vicenza, è cresciuto nel settore giovanile del Torino.

