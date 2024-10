Calciomercato Reggina, Taibi: ‘Niente più operazioni alla Galabinov’

E’ stato ermetico nel fornire qualche indicazione sui calciatori in entrata, molto più diretto il ds Taibi nel momento in cui ha parlato di strategie ed obiettivi da raggiungere, senza mai fare un solo nome.

“L’ottimizzazione dei costi è l’altro obiettivo da raggiungere in questa sessione di calciomercato, riduzione dell’organico e via diversi Over. Quando c’era mister Aglietti e le cose andavano molto bene, avevo già intavolato una serie di trattative, poi c’è stato il calo, il cambio tecnico ed alcuni obiettivi sono cambiati. In entrambe le circostanze, però, tutti d’accordo su una cosa, quella di portare alla Reggina calciatori giovani, di gamba, ma non prelevati dalle squadre Primavera, bensì con esperienze in B e C. Giovinco? Intanto in attacco non sono previsti interventi e poi abbiamo messo fine alle operazioni del passato o come quella della scorsa estate alla Galabinov, tanto per intenderci”.