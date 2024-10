Calciomercato Reggina: c’è un nuovo inserimento per Giraudo, Cosenza superato

Se si crea qualche opportunità per operazioni in uscita, la Reggina procederà ed allo stesso tempo proverà a portare qualche Under in più in organico. L’obiettivo è quello di ridurre a prescindere la lista degli Over e le richieste per diversi calciatori ci sono. Tra i più gettonati gli esterni Liotti e Giraudo, ma mentre per il primo il tecnico Inzaghi ha posto il veto, per il secondo chiuso dallo stesso Liotti e soprattutto Di Chiara, l’operazione è fattibile. Sul calciatore è piombato il Cittadella ed ha nettamente superato il Cosenza, il tutto potrebbe concludersi nei primi giorni della prossima settimana. Ci sarebbe anche il gradimento del calciatore.

