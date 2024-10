Calciomercato Reggina: adesso Federico Giraudo è un calciatore amaranto

E’ certamente una delle piacevoli sorprese di questa Reggina targata Stellone. Federico Giraudo, classe 98, il Ds Taibi lo ha prelevato dalla Vis Pesaro in quella operazione che ha portato l’estremo difensore Farroni alla società marchigiana. Stabilito il numero di presenze oltre il quale la Reggina avrebbe potuto esercitare l’obbligo di riscatto e così dopo essere sceso in campo contro il Perugia, altra buona prestazione la sua, la società amaranto non ha perso tempo. Per il giovane esterno un contratto triennale che lo legherà alla Reggina fino al 2025, ci viene confermato dal Ds amaranto.

