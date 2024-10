Calciomercato Reggina: Iemmello si allontana. Oggi la risposta definitiva

In altra pagina del nostro giornale abbiamo definito quella di oggi come la giornata degli attaccanti. Ed in effetti è proprio così.

Leggi anche

Uno arriva sicuro, il secondo ha detto si, il terzo andrà altrove

In giornata è atteso l’arrivo del giovane promettente Elia Petrelli. L’attaccante in forza alla Juventus U23 è pronto ad indossare la maglia amaranto ed andrà a rinforzare quel reparto che per mister Baroni oggi è privo di alternative, soprattutto dopo gli infortuni di Rivas e Charpentier. Il tecnico ha chiesto a chiare lettere alla società il potenziamento dell’attacco con almeno due elementi più un altro esterno offensivo. Detto di Petrelli, si attende adesso che il Bari liberi Adriano Montalto, visto che il giocatore ha già dato il suo gradimento al trasferimento. Discorso diverso per Pietro Iemmello. Il termine ultimo per la risposta scade nella giornata di oggi, anche se la stessa appare al momento scontata. L’attaccante di proprietà del Benevento ci sta pensando da troppo tempo e tra le società concorrenti si sarebbe inserito anche il Pordenone, qualora si dovesse concretizzare la cessione di Diaw al Torino. Salvo colpi di scena, Iemmello non vestirà l’amaranto.