Calciomercato: Fabbian troppo forte per la B. L’Inter ci pensa ma…

L’Inter vuole Giorgio Scalvini e per arrivarci secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, nella trattativa potrebbe far rientrare il giovane centrocampista della Reggina Giovanni Fabbian: “Per quanto riguarda il diciannovenne, già da settimane è stato avviato il contatto con la società bergamasca che valuta il proprio talento oltre 40 milioni di euro – scrive la rosea -. Ad aiutare la strategia di Beppe Marotta e Piero Ausilio c’è il feeling dei dirigenti bergamaschi per Giovanni Fabbian, il centrocampista-goleador (5 reti) della Reggina che rincorre la Serie A“.

Fabbian compirà 20 anni fra poco meno di un mese e viene valutato alla stregua di Casadei, che in estate è volato a Londra dal Chelsea per 14 milioni. Siamo alle prime battute di una trattativa che può entrare nel vivo a breve e la Gazzetta parla di Scalvini come possibile erede di Skriniar scrive fcinternews.