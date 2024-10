Calciomercato Reggina: cosa serve ancora ad Inzaghi?

La Reggina ha operato una sorta di rivoluzione all’interno del proprio organico con diciassette calciatori nuovi, tante operazioni in uscita ed ancora diverse da portare a termine. Da settimane si parla di almeno altri due tasselli in entrata individuati tra il centrocampo e la difesa, più precisamente un terzino destro che possa alternarsi con il giovane Pierozzi. Anche se in occasione dell’ultima conferenza stampa, mister Inzaghi ha parlato di possibilità e non di necessità, quindi ulteriori interventi verranno realizzati solo ed esclusivamente se ne varrà la pena. Tradotto: in questi ultimi dieci giorni di calciomercato a disposizione si punterà all’acquisizione di un centrocampista ed eventualmente anche un terzino, solo se ritenuti in grado di aumentare il tasso qualitativo dell’attuale organico, altrimenti si resterà così, ricordando che fuori per infortunio ci sono ancora Lollo e Obi. E ragionando con la logica che dalle sconfitte si ricava e si impara comunque sempre qualcosa, siamo curiosi di sapere se per il tecnico il pensiero sulle opportunità adesso si è trasformato in necessità.

