Calciomercato: Reggina esagerata. Adesso si punta anche Proia

Senza porsi alcun limite la Reggina in questo calciomercato. Attiva come mai si era vista negli ultimi anni, continua la sua ricerca verso quegli elementi idonei al tipo di gioco che vuole praticare Inzaghi e per farlo cerca calciatori di categoria e di qualità. Abbiamo già detto di Canotto, mentre nel pomeriggio è arrivata l’ufficializzazione dei tre giovani in prestito dalla Fiorentina e si resta sempre in attesa di Gagliolo.

In mezzo al campo obiettivo Proia

L’ultimo nome sul taccuino di Taibi è quello del forte centrocampista Federico Proia, questo è quello che riferisce l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: “La Reggina cerca gente di qualità per consegnare a Pippo Inzaghi una squadra competitiva. Un nome giusto per il centrocampo è quello di Federico Proia, classe 1996, rientrato a Vicenza dal prestito di Brescia. Dopo i contatti dei giorni, proprio il pressing di Inzaghi può fare la differenza: Proia ha altre sue proposte, ma negli ultimissimi minuti la Reggina ha guadagnato la pole e intende mantenerla”.

Adesso resta da capire se l’inserimento per Proia rappresenta una alternativa a Valzania (pista che si è complicata), oppure un elemento in più per un centrocampo che sarebbe di livello altissimo.