Calciomercato: la Reggina non si ferma più. Arriva anche Canotto

Una anteprima lanciata da CityNow quella che nel pomeriggio di ieri annunciava l’approfondimento della trattativa tra la Reggina ed il Frosinone per il forte esterno Canotto. Piccole divergenze poi limate tra le due società ed esito finale che soddisfa entrambe le parti. Come per molti degli acquisti della Reggina anche per Luigi Canotto proposta di contratto triennale. Pare che Inzaghi abbia ritenuto al momento incedibile Rivas, richiesto dalla Ternana.

